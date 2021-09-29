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Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı bir anda sütyeni göründü! Bluzünü çıkardı sonra bir şey yokmuş gibi devam etti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gece Harbiye'de sahne aldı. Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe, konser sırasında dikkat çeken bir harekete imza attı. Dans ederken bir anda kıyafeti açılan Tilbe'nin iç çamaşırı göründü. Apar topar kendisini toplamaya çalışan şarkıcı, kıyafetinin kollarını çıkartarak bağladı.

29.09.2021 12:08 - Son Güncelleme: 29.09.2021 12:08
Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı bir anda sütyeni göründü! Bluzünü çıkardı sonra bir şey yokmuş gibi devam etti

Önceki akşam Harbiye'de konser veren Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı. Dans ederken bir anda kıyafeti açılan Tilbe'nin iç çamaşırı göründü. Apar topar kendisini toplamaya çalışan şarkıcı, kıyafetinin kollarını çıkartarak bağladı.

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Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı bir anda sütyeni göründü! Bluzünü çıkardı sonra bir şey yokmuş gibi devam etti

Yıldız Tilbe de sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı bir anda sütyeni göründü! Bluzünü çıkardı sonra bir şey yokmuş gibi devam etti

Çılgın danslarıyla tanınan şarkıcı, sahneye tasarım renkli pantolonu ve turuncu büstiyeri ile sahneye çıkınca olanlar oldu.

Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı bir anda sütyeni göründü! Bluzünü çıkardı sonra bir şey yokmuş gibi devam etti

Bir ara zıplayarak dans eden Tilbe'nin büstiyeri aşağı kaydı ve iç çamaşırı göründü.

Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı bir anda sütyeni göründü! Bluzünü çıkardı sonra bir şey yokmuş gibi devam etti

Bir anda panikleyen Tilbe, apar topar büstiyerin kollarını çıkartarak göğüs kısmında bağladı. Tilbe'nin o hallerini gören izleyiciler ise gülmekten kendini alıkoyamadı.

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