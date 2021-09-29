Yıldız Tilbe kıyafetinin azizliğine uğradı bir anda sütyeni göründü! Bluzünü çıkardı sonra bir şey yokmuş gibi devam etti
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gece Harbiye'de sahne aldı. Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe, konser sırasında dikkat çeken bir harekete imza attı. Dans ederken bir anda kıyafeti açılan Tilbe'nin iç çamaşırı göründü. Apar topar kendisini toplamaya çalışan şarkıcı, kıyafetinin kollarını çıkartarak bağladı.
29.09.2021 12:08
- Son Güncelleme: 29.09.2021 12:08
Önceki akşam Harbiye'de konser veren Yıldız Tilbe, kıyafetinin azizliğine uğradı. Dans ederken bir anda kıyafeti açılan Tilbe'nin iç çamaşırı göründü. Apar topar kendisini toplamaya çalışan şarkıcı, kıyafetinin kollarını çıkartarak bağladı.