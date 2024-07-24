Yıldız Tilbe herkesin ortasında görevliyi çağırıp eteğini kestirdi! Sosyal medya ikiye bölündü: “Adapsızlık, saygısızlık...”

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son olarak konserde yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi. Sahne için ip askılı uzun dar bir elbise tercih eden Tilbe, konser sırasında rahat edemeyince görevliyi çağırarak eteğini kestirdi. Ünlü şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Sahnede eteğini kestiren Tilbe, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...
Güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettiren Yıldız Tilbe, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.
Attığı her adımla dikkat çeken ünlü şarkıcı, son olarak konserdeki görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Sahne için ip askılı uzun dar bir elbise tercih eden Tilbe, konser sırasında rahat edemeyince görevliyi çağırarak eteğini kestirdi.