SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yıldız Tilbe herkesin ortasında görevliyi çağırıp eteğini kestirdi! Sosyal medya ikiye bölündü: “Adapsızlık, saygısızlık...”

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son olarak konserde yaşadığı ilginç olayla gündeme geldi. Sahne için ip askılı uzun dar bir elbise tercih eden Tilbe, konser sırasında rahat edemeyince görevliyi çağırarak eteğini kestirdi. Ünlü şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Sahnede eteğini kestiren Tilbe, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 15:07 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 15:22
Yıldız Tilbe herkesin ortasında görevliyi çağırıp eteğini kestirdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Adapsızlık, saygısızlık... 1

Güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettiren Yıldız Tilbe, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

Yıldız Tilbe herkesin ortasında görevliyi çağırıp eteğini kestirdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Adapsızlık, saygısızlık... 2

Attığı her adımla dikkat çeken ünlü şarkıcı, son olarak konserdeki görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Yıldız Tilbe'nin sahnedeki hallerine tepki yağdı

Yıldız Tilbe herkesin ortasında görevliyi çağırıp eteğini kestirdi! Sosyal medya ikiye bölündü: Adapsızlık, saygısızlık... 3

Sahne için ip askılı uzun dar bir elbise tercih eden Tilbe, konser sırasında rahat edemeyince görevliyi çağırarak eteğini kestirdi.

SON DAKİKA