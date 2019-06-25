Yıldız Tilbe hayranları şok oldu! Usta şarkıcı meğer...
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce dinleyicilerle sohbet eden Tilbe, orkestrasına dönerek, "Onlar iyi olmak zorunda çünkü benimleler." dedi. Hayranlarına tam bir müzik ziyafeti yaşatan 52 yaşındaki Yıldız Tilbe,'nin nereli olduğu ise merak konusu oldu. Güçlü sesi ve başarılı yorumuyla herkesi kendisine hayran bırakan Yıldız Tilbe'nin memleketini öğrenmeye hazır mısınız? İşte Yıldız Tilbe ve diğer ünlülerin memleketleri...
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Usta sanatçı hem kulağa hem de ruha hitap ederken aynı zamanda eğlenceli anlara da neden oldu. Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce dinleyicilerle sohbet eden Tilbe, orkestrasına dönerek, "Onlar iyi olmak zorunda çünkü benimleler." dedi.
Bunun ikinci kez başına geldiğini ve hiçbir hazırlığının olmadığını belirten Buray, seyircilerden yardım isteyerek, "Sen Sevda Mısın?" ve "Seni Sevmiyorum Artık" isimli sevilen şarkılarını seslendirdi.
Tilbe, katılımın yoğun olduğu konserde "Delikanlım", "Sana Değer", "Emi", "Kandıramazsın Beni", "Ummadığım Anda", "Vazgeçtim" ve "Çabuk Olalım Aşkım" adlı şarkılarının da olduğu repertuvarı yorumladı.
İki saatten fazla süren konserde Yıldız Tilbe'nin hayranları, şarkıcının farklı albümlerinden seçtiği şarkılarına alkışlarla ve birlikte söyleyerek eşlik etti. Yıldız Tilbe hayranları başarılı sanatçının memleketini bir hayli merak etti. Peki, 52 yaşındaki Yıldız Tilbe nereli? İşte ünlülerin memleketleri...