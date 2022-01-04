Yıldız Tilbe cesaretini konuşturdu, fena yakalandı! "Benim için önemli" diyen Yıldız'a bakın, yorum yağdı: 'Son günlerde açan açana...'
Yıldız Tilbe cesaretini konuşturdu, kameralara fena yakalandı! "Doğallık benim için önemli" diyen Yıldız'a bakın, sosyal medya ünlü şarkıcıya yorum yağdı... Geçtiğimiz Ağustos ayında Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde elbisesinin azizliğine uğrayan ve iç çamaşırıyla sahnede kalması ile gündeme gelen Yıldız Tilbe yine sosyal medya gündeminde. Bu kez bir AVM'de objektiflere takılan Yıldız Tilbe, doğal hali ile dikkat çekti, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
04.01.2022 10:36
- Son Güncelleme: 04.01.2022 10:36
"SON GÜNLERDE AÇAN AÇANA..."
Yıldız Tilbe cesaretini konuşturdu, kameralara fena yakalandı! "Benim için önemli" diyen Yıldız'a bakın, sosyal medyada yorum yağdı.
16 Temmuz 1966, İzmir doğumlu şarkıcı-şarkı yazarı Yıldız Tilbe... İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğmuş olan Yıldız Tilbe, ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilen Yıldız Tilbe, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.
Yıldız Tilbe'nin doğal haline sosyal medyada yorum yağdı. İşte başta Yıldız olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin doğal halleri...