Yıldız Tilbe cesaretini konuşturdu, fena yakalandı! "Benim için önemli" diyen Yıldız'a bakın, yorum yağdı: 'Son günlerde açan açana...'

16 Temmuz 1966, İzmir doğumlu şarkıcı-şarkı yazarı Yıldız Tilbe... İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğmuş olan Yıldız Tilbe, ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilen Yıldız Tilbe, önceki gün bir AVM'de görüntülendi.