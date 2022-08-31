Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlilik için gün sayıyor! Şaşaadan uzak sessiz sakin kına yaptılar düğün 10 Eylül’de

"BERK ÇOK TATİL YAPAMADI"

Düğün hazırlıklarının bir çoğunu kışın bitirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Yaza çok bir şey bırakmak istemedim. Ufak tefek şeyler kaldı, onları tamamlıyorum. Berk de yeni diziye başladı. Çok tatil yapamadı ama balayında doya doya tatil yapar umarım" demişti.