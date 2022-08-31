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Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlilik için gün sayıyor! Şaşaadan uzak sessiz sakin kına yaptılar düğün 10 Eylül'de

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlilik için gün sayıyor! Şaşaadan uzak sessiz sakin kına yaptılar düğün 10 Eylül'de

Berk Oktay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evlilik için ilk adımı atıp, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlanmıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay kına gecesi yaptı. İki başarılı oyuncunun kınası gösterişten uzak yapılırken, Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle göz doldurdu. İşte merak beklenen düğüne günler kala yapılan kınadan ilk görüntüler.

31.08.2022 10:47 - Son Güncelleme: 31.08.2022 11:01
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlilik için gün sayıyor! Şaşaadan uzak sessiz sakin kına yaptılar düğün 10 Eylül’de

Daha önce 'Savaşçı' adlı dizide birlikte rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, yaklaşık iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Oktay, güzel oyuncuya geçtiğimiz aylarda evlilik teklif etmişti. Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlilik için gün sayıyor! Şaşaadan uzak sessiz sakin kına yaptılar düğün 10 Eylül’de

Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağmıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlilik için gün sayıyor! Şaşaadan uzak sessiz sakin kına yaptılar düğün 10 Eylül’de

2022 yılının ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'u ailesinden istemişti. Geceden fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşılmıştı. Çifte başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden "Maşallah", "Allah nazardan korusun" gibi yorumlar gelmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlilik için gün sayıyor! Şaşaadan uzak sessiz sakin kına yaptılar düğün 10 Eylül’de

DÜĞÜN TARİHİNİ BÖYLE AÇIKLADILAR

Düğün için hazırlıklara devam eden Oktay ile Atiksoy, geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinde objektiflere yanısımış ve "Kısmetse Eylül ayında Polonezköy'de evleniyoruz" açıklamasını yapmışlardı.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlilik için gün sayıyor! Şaşaadan uzak sessiz sakin kına yaptılar düğün 10 Eylül’de

"BERK ÇOK TATİL YAPAMADI"

Düğün hazırlıklarının bir çoğunu kışın bitirdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Yaza çok bir şey bırakmak istemedim. Ufak tefek şeyler kaldı, onları tamamlıyorum. Berk de yeni diziye başladı. Çok tatil yapamadı ama balayında doya doya tatil yapar umarım" demişti.

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