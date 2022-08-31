Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evlilik için gün sayıyor! Şaşaadan uzak sessiz sakin kına yaptılar düğün 10 Eylül'de
Berk Oktay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy evlilik için ilk adımı atıp, geçtiğimiz Şubat ayında nişanlanmıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay kına gecesi yaptı. İki başarılı oyuncunun kınası gösterişten uzak yapılırken, Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle göz doldurdu. İşte merak beklenen düğüne günler kala yapılan kınadan ilk görüntüler.
31.08.2022 10:47 - Son Güncelleme: 31.08.2022 11:01
Daha önce 'Savaşçı' adlı dizide birlikte rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, yaklaşık iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikiliden Oktay, güzel oyuncuya geçtiğimiz aylarda evlilik teklif etmişti. Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.
2022 yılının ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftten Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'u ailesinden istemişti. Geceden fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşılmıştı. Çifte başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden "Maşallah", "Allah nazardan korusun" gibi yorumlar gelmişti.