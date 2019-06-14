Eyvah Kızım Büyüdü ile tanınan Yıldız Asyalı yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Asyalı'yı halk plajında görenler şok oldu

Yıldız Asyalı, her yıl olduğu gibi bu yaz da tatil sezonunu Bodrum'da açtı.38 yaşındaki Yıldız Asyalı, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da soyunduğunu söyleyen Asyalı, ikinci single'ını çıkardığı için heyecanlı olduğunu belirtti. Denize girmek için halk plajını tercih eden Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu. İşte ünlülerin yaz tatili paylaşımları!

14.06.2019 10:15 - Son Güncelleme: 14.06.2019 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





