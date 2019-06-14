Eyvah Kızım Büyüdü ile tanınan Yıldız Asyalı yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Asyalı'yı halk plajında görenler şok oldu
Yıldız Asyalı, her yıl olduğu gibi bu yaz da tatil sezonunu Bodrum'da açtı.38 yaşındaki Yıldız Asyalı, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da soyunduğunu söyleyen Asyalı, ikinci single'ını çıkardığı için heyecanlı olduğunu belirtti. Denize girmek için halk plajını tercih eden Yıldız Asyalı'yı görenler şok oldu. İşte ünlülerin yaz tatili paylaşımları!
Bir dönemin sevilen dizisi Eyvah Kızım Büyüdü'de yıldızı parlayan Yıldız Asyalı, her sene olduğu gibi tatil için Bodrum'u tercih etti. Halk plajında denize giren oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da soyunduğunu söyleyen Asyalı, "İkinci single'ım 'Kütür Kütür Aşk'ı çıkardım. Heyecanlıyım" diye konuştu. İşte ünlülerin yaz tatili paylaşımları...