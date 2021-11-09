Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor
Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Hakan Altun, Hadise ve daha birçok ünlü isim yılbaşında istedikleri ücretle dudak uçuklattı. Pandemi nedeniyle geçen yılbaşını evde geçiren şarkıcılar bu yılbaşı fiyatlarını ikiye katladı. Özcan Deniz'i izlemenin bedeli şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yılbaşı konserlerinden istedikleri ücret...
09.11.2021 11:41
- Son Güncelleme: 09.11.2021 11:50
Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor...