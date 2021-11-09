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Haberler Magazin Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor

Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor

Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş, Hakan Altun, Hadise ve daha birçok ünlü isim yılbaşında istedikleri ücretle dudak uçuklattı. Pandemi nedeniyle geçen yılbaşını evde geçiren şarkıcılar bu yılbaşı fiyatlarını ikiye katladı. Özcan Deniz'i izlemenin bedeli şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yılbaşı konserlerinden istedikleri ücret...

09.11.2021 11:41 - Son Güncelleme: 09.11.2021 11:50
Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor

Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor...

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Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor

Dansöz Didem Kıbrıs 100 Bin TL

Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor

Mustafa Ceceli Mersin 300 Bin TL

Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor

Hadise Kıbrıs 900 Bin TL

Yılbaşı konserlerini fırsata çeviren ünlüler cep yakıyor başı ise Özcan Deniz çekiyor! Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve diğerleri bakın ne kadar istiyor

Funda Arar Kıbrıs 700 Bin TL

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