Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz'ın son hali şoke etti (Zayıflayan ünlüler)

Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor... Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı asi ama azimli Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz'ı hep kilolu halleri ile biliyorduk. Fakat Ferhat Yılmaz bu gidişata bir son vermek istedi ve adeta bambaşka birine dönüştü. Ferhat Yılmaz'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte Pelin Öztekin'den Yeşim Ceren Bozoğlu'na zayıflayan ünlüler.

11 Aralık 2018 Salı, 09:44:37 Güncelleme: 10:03:31
Yılan Hikayesinin Rambo Berki Ferhat Yılmazın son hali şoke etti (Zayıflayan ünlüler)

SON HALİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR

Herkes onu Yılan Hikayesi dizisinin polis olmak isteyen ancak kiloları nedeniyle bir türlü Polis Akademisi'ne giremeyen Rambo Berk olarak tanıdı. Rollerine bile kilolarıyla mücadele eden birini canlandıran Ferhat Yılmaz bu gidişata bir son verdi.

Yılan Hikayesinin Rambo Berki Ferhat Yılmazın son hali şoke etti (Zayıflayan ünlüler)

Bir zamanların fenomen dizisi Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz, kilo veren ünlüler kervanına katıldı. Üç ayda 50 kilo veren oyuncuyu görenler, gözlerine inanamıyor.

Yılan Hikayesinin Rambo Berki Ferhat Yılmazın son hali şoke etti (Zayıflayan ünlüler)

Ağustos ayında metabolik mini by-pass ameliyatı geçiren oyuncu, zayıflama ameliyatı olmadığının altını çizerek bu müdahale sonrası tüm yeme düzenini değiştirdiğini söyledi. Düzenli şekilde yüzmeye ve fitness yapmaya başlayan Yılmaz, diyet ve sporla üç ayda 50 kilo verdi.

Yılan Hikayesinin Rambo Berki Ferhat Yılmazın son hali şoke etti (Zayıflayan ünlüler)

İŞTE FERHAT YILMAZ'IN SON HALİ

133 kilo'dan 83 kiloya düşen ve en büyük motivasyon kaynağının oğlu Poyraz olduğunu belirten Ferhat Yılmaz, kilo verdikten sonra kendini yeniden keşfettiğini söyledi.

Yılan Hikayesinin Rambo Berki Ferhat Yılmazın son hali şoke etti (Zayıflayan ünlüler)

KİLO VERMEK OYUNCULUK YELPAZEMİ GENİŞLETTİ!
Sevilen oyuncu " Hedefim on kilo daha vermek. Çünkü mesleğim için de çok önemli bir konu bu. Kilolarımdan kurtulmak oyunculuk yelpazemi genişletti ve artık çok farklı karakterler canlandırabilirim" dedi.

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