Yılan Hikayesinin Rambo Berki Ferhat Yılmazın son hali şoke etti (Zayıflayan ünlüler)

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i Ferhat Yılmaz'ın son hali şoke etti (Zayıflayan ünlüler)

Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor... Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı asi ama azimli Rambo Berk karakteri ile hafızalara kazınan Ferhat Yılmaz'ı hep kilolu halleri ile biliyorduk. Fakat Ferhat Yılmaz bu gidişata bir son vermek istedi ve adeta bambaşka birine dönüştü. Ferhat Yılmaz'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte Pelin Öztekin'den Yeşim Ceren Bozoğlu'na zayıflayan ünlüler.

11 Aralık 2018 Salı, 09:44:37 Güncelleme: 10:03:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





