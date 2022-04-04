Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ının son haline bakın gören şaştı kaldı: "Yıllar yalnızca uzun saçlarını beyazlatmış"
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ının son haline bakın, gören şaştı kaldı. 1999-2002 yılları arasında yayınlanan ve 3 sezon süren Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Kürşat karakteri ile hafızalarda yer edinen Tunca Aydoğan'ın son hali merak konusu oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kürşat karakterine hayat veren Tunca Aydoğan'ı görenler "Yıllar yalnızca uzun saçlarını beyazlatmış" yorumunda bulunurken, dizinin bir diğer efsaneleşen oyuncusu Ferhat Yılmaz'ın da son halini araştırmaya başladı. Yılan Hikayesi'nde Rambo Berk karakterine hayat veren Ferhat Yılmaz yalnızca verdiği kilolarla dikkat çekti.
04.04.2022 15:41 - Son Güncelleme: 04.04.2022 15:48
"YILLAR YALNIZCA UZUN SAÇLARINI BEYAZLATMIŞ"
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ının son haline bakın, gören şaştı kaldı.
Bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinin Kürşat'ı Tunca Aydoğan, kaldığı yerden devam ediyor. Usta oyuncu ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Aşk Yeniden dizilerinde rol altı.
Kürşat karakteri ile tanındıktan sonra hayranlarının hafızalarından çıkmayan Tunca Aydoğan'ın yeni hali herkesi şaşkına çevirdi.
55 yaşındaki oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Yılan Hikayesi kadrosuna dahil olarak, ekran macerasına başladı. Geniş kitlelerce tanınan yıldız, sonrasında kariyerini sürdürmeyi hedefledi ve güçlü yapımlarda yer aldı.