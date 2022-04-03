Yiğit Kirazcı gitti bambaşka biri geldi o poz hayranlarını ikiye böldü! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den öpüşme sahnesi yüzünden ayrılmıştı

Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkisini sonlandıran Deniz, geçtiğimiz günlerde ayrılık sebebi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor."