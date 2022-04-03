Yiğit Kirazcı gitti bambaşka biri geldi o poz hayranlarını ikiye böldü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den öpüşme sahnesi yüzünden ayrılmıştı
Yiğit Kirazcı gitti bambaşka biri geldi o poz hayranlarını ikiye böldü! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den öpüşme sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Uzun ve kıvırcık saçları ile kendisine hayran bırakan Yiğit, saçları kestirdi. Asansörden paylaşım yapan ünlü oyuncuyu gören sosyal medya kullanıcılarından bazıları Yiğit'in son halini beğenirken bazıları ise eski uzun ve kıvırcık saçlı halinin daha çok yakıştığı yönünde yorumlar yaptı. Pınar Deniz'in rol aldığı dizide partneri Kaan Urgancıoğlu ile öpüşme sahnesine takıldığı ve bu yüzden güzel oyuncu ile ilişkisini noktalama kararı aldığı ileri sürülen Yiğit Kirazcı'nın imaj değişikliği sosyal medyada aynı zamanda, 'yenilenme' olarak yorumlandı. İşte 12 yıl önce bile uzun ve kıvırcık olan Yiğit'in kısacık kestirdiği saçlı hali...
03.04.2022 09:21 - Son Güncelleme: 03.04.2022 09:21
KIVIRCIK YİĞİT GİTTİ
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den öpüşme sahnesi yüzünden ayrılmıştı... Yiğit Kirazcı gitti bambaşka biri geldi o poz hayranlarını ikiye böldü!
Pınar Deniz, yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.
Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkisini sonlandıran Deniz, geçtiğimiz günlerde ayrılık sebebi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor."
Asanörden verdiği bu poz ile dikkat çeken Yiğit Kirazcı'nın son hali, 'ayrılık acısı' , 'yenilenme' şeklinde yorumlandı.