Yetimhanede büyüyen Nursel Ergin aşka geldi! Boşanıp tekrar barıştığı eski eşiyle samimi anlar: Kocam da kocam

Katıldığı 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla şöhreti yakalayan şimdilerde ise program sunuculuğu ile ekranların sevilen yüzü olan Nursel Ergin, yetimhanede büyüyerek zorlu bir çocukluk geçirmişti. Geçmişi anlatırken hep gözleri dolan Nursel Ergin bu kez aşka geldi. 2023 yılında boşandığı eşiyle tekrar barışan Nursel Ergin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı samimi anlarla dikkat çekti. İşte Nursel Ergin ve eski eşinin o anları...

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Çocukluk yıllarını yetimhanede geçiren 44 yaşındaki Nursel Ergin zorlu geçmişiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Çocukluk yıllarını yetimhanede geçiren Nursel Ergin başından geçenleri ve annesini hiç tanımadığını gözyaşları içinde şu sözlerle anlatmıştı:

"Bunu ilk defa bu kadar açık anlatmış olayım, 'bana ne oldu' diye…Annem ve babam ayrılmışlar, ben bir abim ise iki yaşında… Annem bizi almaya çalışmış ama anne tarafı istememiş. Bu sefer annem geri dönmüş. Bu kez de baba tarafım annemi istememiş.

Bizi bir sürü kişi istemesine rağmen babam bizi alıp yuvaya götürmüş. Ben annemi hiç tanımadım. İçimde sürekli bir kor… Benim annem kim? Ben acaba anneme mi benziyorum, babama mı benziyorum? Beni kim doğurmuş çok merak ettim gerçekten."