Yetenek Sizsiniz'e katılmış Acun Ilıcalı tarafından oylamaya alınmamıştı! Sıla Şahin yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle şaşırttı

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Sıla Şahin'di. Acun Ilıcalı'nın oylamaya almadığı Sıla Şahin'in son halini gören inanamıyor. Müzik tutkusunun peşinden giden Sıla Şahin şimdilerde bir sosyal medya fenomeni.