Yetenek Sizsiniz'e katılmış Acun Ilıcalı tarafından oylamaya alınmamıştı! Sıla Şahin yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle şaşırttı

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Sıla Şahin'di. Acun Ilıcalı'nın oylamaya almadığı Sıla Şahin'in son halini gören inanamıyor. Müzik tutkusunun peşinden giden Sıla Şahin şimdilerde bir sosyal medya fenomeni.
Bir dönemin en çok izleyenen yapımlarından biriydi Yetenek Sizsiniz. Tükriye'nin yeteneklerinde yaş şartı aranmıyordu. Her yaştan insan Yetenek Sizsiniz sahnesinde boy gösteriyordu.
O isimlerden biri de yarışmaya Eskişehir'den katılan Sıla Şahin'di.
Yarışmada Acun Ilıcalı ile yaptığı konuşma ile izleyicileri oldukça güldüren Sıla Şahin, 'Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz' adlı şarkıyı söylemişti.