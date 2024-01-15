Yetenek Sizsiniz Aref son haliyle sanki başka biri! Kendi kobrası gelip sokmuş ölümden dönmüştü! Meğer Aref Ghafouri...

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de illuzyonist Aref Ghafouri. Şöhretinin ilk dönemleri epey göz önünde geçen Aref sonra ortalardan kayboldu. Geçtiğimiz yıllarda kendi yetiştirdiği kobranın, kendisini sokmasıyla ölümlerden dönen Aref'in son halini görenler inanamadı "Değişimin de bu kadarı" demeden edemedi. İşte Aref'in merak edilen son hali.
Bir döneme damga vuran programlardan biri olan Yetenek Sizsiniz'in unutulmaz yarışmacıları arasında Aref Ghafouri yer alıyor.
Aslen İranlı olan Aref Ghafouri eğitim için geldiği Türkiye'de, Yetenek Sizsiniz'in ikinci sezonuna katılmış, yaptığı etkileyici illuzyon şovlarıyla hafızalara kazınmıştı.
Sefa Doğanay'la finale kalan Aref o sezonu 2. olarak bitirmişti. 11 yaşındayken amcası, Aref'e gösteri yapmak için bir ampulü kırıp yemiş... İşte Aref, bu gördüklerinden sonra illüzyona başlamaya karar vermiş.