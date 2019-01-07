Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'in bu halini ilk kez göreceksiniz

Gülben Ergen ve Yeşim Salkım arasındaki kavga bugünlerde magazin gündemini yine meşgul ediyor. Gülben Ergen ve Yeşim Salkım arasındaki kavga yeniden alevlendi ve iki cepheden de ağır ihtamlar geldi. Gülben Ergen, kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Yeşim Salkım hakkında suç duyurusunda bulundu. Ergen'in bu hamlesinin ardından Instagram'dan "Allah ıslah etsin, Allah affetsin" diye yazan Salkım ise "Ben psikopat ruhlu katil bir kadın gibi gösteriliyorum. Ben kimseyi tehdit etmedim." açıklamasında bulunmuştu. Peki Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'i daha önce hiç böyle gördünüz mü? Gören şaşırıyor...

7 Ocak 2019 Pazartesi, 12:56:13 Güncelleme: 14:27:40
Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'in bu halini ilk kez göreceksiniz

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile.

İşte ünlülerin doğal halleri....

Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'in bu halini ilk kez göreceksiniz

BURCU BİRİCİK

Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'in bu halini ilk kez göreceksiniz

BURCU BİRİCİK

Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'in bu halini ilk kez göreceksiniz

SALMA HAYEK

Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'in bu halini ilk kez göreceksiniz

SALMA HAYEK

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