Yeşim Salkım eski görüntüsünü paylaştı! Sosyal medyanın en çok konuştuğu isim Yeşim Salkım oldu!

Yeşim Salkım'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede çok konuşulan konu oldu. Paylaşımında eskiye duyguğu özlemi anlatan Yeşim Salkım'ın çocukluk halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşim alkım ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...