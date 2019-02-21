Yeşim Salkım eski görüntüsünü paylaştı! Sosyal medyanın en çok konuştuğu isim Yeşim Salkım oldu!
Yeşim Salkım Instagram hesabından eskiye özlem duyduğunu ifade eden sözlerle çocukluk fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'ın duygu dolu sözlerle paylaştığı fotoğraf sosyal medyada günün popüler konusu oldu. 50 yaşındaki Salkım'ın paylaşımına takipçileri "Kızınız Ada aynı annenize benziyor." şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Yeşim Salkım'ın ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...
21.02.2019 10:22
- Son Güncelleme: 21.02.2019 10:26
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