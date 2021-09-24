Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u 58 kilo verdi gören ’eski halinden eser kalmadı’ dedi

Kuruluş Osman da Hazal Hatun olarak gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı. Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.