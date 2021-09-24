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Haberler Magazin Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u 58 kilo verdi gören 'eski halinden eser kalmadı' dedi

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u 58 kilo verdi gören 'eski halinden eser kalmadı' dedi

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşı tersine gidiyor! 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali 'eski halinden eser kalmadı' dedirtiyor. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Hazal Hatun karakteri ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran başarılı oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

24.09.2021 14:47 - Son Güncelleme: 24.09.2021 14:47
Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u 58 kilo verdi gören ’eski halinden eser kalmadı’ dedi

"YAŞI TERSİNE GİDİYOR!"

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u 58 kilo verdi, başarılı oyuncuyu gören 'eski halinden eser kalmadı' diyor...

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Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u 58 kilo verdi gören ’eski halinden eser kalmadı’ dedi

Kuruluş Osman da Hazal Hatun olarak gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı. Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.

Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u 58 kilo verdi gören ’eski halinden eser kalmadı’ dedi

Bozoğlu'nın son paylaşımında fit haline övgüler yağdı. Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 58 kilo verip 52 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yüzündeki değişim de gözlerden kaçmadı.

Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u 58 kilo verdi gören ’eski halinden eser kalmadı’ dedi

İŞTE SON HALİ!

Yeşim Ceren Bozoğlu değişimi sonrası Liv Tyler'a benzetildi.

Yeşim Ceren Bozoğlu’nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u 58 kilo verdi gören ’eski halinden eser kalmadı’ dedi

Oyuncunun paylaşımına yazdığı, "Bunların hepsi aşktan" notuna da ünlü isimlerden kalp emojisi yağdı.

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