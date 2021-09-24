Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u 58 kilo verdi gören 'eski halinden eser kalmadı' dedi
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşı tersine gidiyor! 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali 'eski halinden eser kalmadı' dedirtiyor. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Hazal Hatun karakteri ile milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran başarılı oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
24.09.2021 14:47
- Son Güncelleme: 24.09.2021 14:47
"YAŞI TERSİNE GİDİYOR!"
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşı tersine gidiyor! Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u 58 kilo verdi, başarılı oyuncuyu gören 'eski halinden eser kalmadı' diyor...
Kuruluş Osman da Hazal Hatun olarak gönüllere taht kuran Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı. Mide küçültme ameliyatıyla kilolarından kurtulan Bozoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşuldu.