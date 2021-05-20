Yeşim Ceren Bozoğlu'nun plaj pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Günden güne eriyen oyuncu bikinisiyle spor yaptı

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun plaj pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kuruluş Osman'da canlandırdığı Hazal Hatun karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş ve 60 kilo vermişti. Günden güne eriyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında spor yaptığı anları paylaştı. Adeta iğne ipliğe dönen oyuncunun Bozoğlu'nun formda görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Kum torbası ile poz veren oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o paylaşımı…

20.05.2021 19:20 - Son Güncelleme: 20.05.2021 19:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





