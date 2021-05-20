Yeşim Ceren Bozoğlu'nun plaj pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Günden güne eriyen oyuncu bikinisiyle spor yaptı
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun plaj pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kuruluş Osman'da canlandırdığı Hazal Hatun karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş ve 60 kilo vermişti. Günden güne eriyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında spor yaptığı anları paylaştı. Adeta iğne ipliğe dönen oyuncunun Bozoğlu'nun formda görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Kum torbası ile poz veren oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o paylaşımı…
20.05.2021 19:20
- Son Güncelleme: 20.05.2021 19:20
2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve iki yıl içinde 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisiyle plajda spor yaptığı anlara ait kareleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Bozoğlu'nun kum torbası ile verdiği pozlar için "Yaktın buraları", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun" yorumlarını yaparak ünlü oyuncuya övgü yağdırdı.
Fit fiziğiyle takipçilerinden tam not alan oyuncunun eski hali ise merak konusu oldu. İşte başta Yeşim Ceren Bozoğlu olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…