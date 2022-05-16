Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo verdi yetmedi fırtınası nefes kesen bir afet oldu! Son paylaşımıyla yürek hoplattı

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan Yeşim Ceren Bozoğlu, değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor. 'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.