Yeşilçam’ın Yumurcak’ıydı! İlker İnanoğlu bakın kaç yaşında çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Türker İnanoğlu ile Filiz Akın’ın oğlu meğer...
Babası Türker İnanoğlu'nun yönettiği Yumurcak filminde annesi Filiz Akın ile kamera karşısına geçen ve çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan İlker İnanoğlu; Arka Sokaklar, Doktorlar, Alev Alev gibi birçok yapımda rol aldı. Yeşilçam'ın 'Sezercik'i olarak tanınan Sezer İnanoğlu'yla da kuzen olan oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatı hem de ailesiyle sık sık adından söz ettirdi. İnanoğlu, şimdi ise yaşıyla gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı, İlker İnanoğlu'nun yaşını merak edip araştırmaya başladı. "İlker İnanoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratılırken oyuncunun yaşını duyanlar "Hiç göstermiyor" yorumunda bulundu. Bakın İlker İnanoğlu kaç yaşındaymış...
15.03.2023 20:44 - Son Güncelleme: 15.03.2023 20:44
Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğlu olarak dünyaya gelen İlker İnanoğlu, konuşmaya ve yürümeye başladığında sinemayla tanıştı.
Sinemadaki ilk önemli rolünü babası Türker İnanoğlu'nun "Yumurcak" adlı filminde oynayan İlker İnanoğlu; Arka Sokaklar, Doktorlar, Alev Alev gibi birçok yapımda rol aldı.
Yeşilçam'ın 'Sezercik'i olarak tanınan Sezer İnanoğlu'yla da kuzen olan oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatı hem de ailesiyle sık sık adından söz ettirdi.
İnanoğlu, şimdi ise yaşıyla gündeme geldi. Birçok internet kullanıcısı, İlker İnanoğlu'nun yaşını merak edip araştırmaya başladı.
"İlker İnanoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratılırken oyuncunun yaşını duyanlar "Hiç göstermiyor" yorumunda bulundu.