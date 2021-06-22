Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan bikini şov! Yağmur cesaretini konuşturdu sosyal medya yıkıldı
Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan bikini şov… Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tatil sezonunu açan Ünal, bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü isim, fotoğraflarına filtre ve photoshop uygulamayarak cesaretini konuşturdu. İddialı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan Ünal'ın pozlarına kısa sürede beğeni yağdı. İşte Yağmur Ünal'ın o pozları…
22.06.2021 21:30
- Son Güncelleme: 22.06.2021 21:45
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Tatil sezonunu açan Ünal, bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü isim, fotoğraflarına filtre ve photoshop uygulamayarak cesaretini konuşturdu.
İddialı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan Ünal'ın paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Doğal haliyle takipçilerinden tam not alan Yağmur Ünal iltifat yağmuruna tutuldu. Takipçileri Yağmur Ünal için "Zarif ve güzel", "Muhteşem kadın", "Doğal halinle daha hoşsun, annen gibi çok güzelsin" yorumlarında bulundu.
İşte doğal haliyle beğeni toplayan Yağmur Ünal başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…