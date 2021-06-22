Yeşilçam’ın yıldızı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan bikini şov! Yağmur cesaretini konuşturdu sosyal medya yıkıldı

Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan bikini şov… Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tatil sezonunu açan Ünal, bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen ünlü isim, fotoğraflarına filtre ve photoshop uygulamayarak cesaretini konuşturdu. İddialı bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan Ünal'ın pozlarına kısa sürede beğeni yağdı. İşte Yağmur Ünal'ın o pozları…

22.06.2021 21:30 - Son Güncelleme: 22.06.2021 21:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





