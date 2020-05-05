RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.

05.05.2020 08:36 - Son Güncelleme: 05.05.2020 08:36
Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun yine çok ünlü bir isimle akraba olduğunu biliyor muydunuz? Görünce çok şaşıracaksınız.

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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

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