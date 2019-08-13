Yeşilçam'ın yıldızı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un oğlu gözaltına alındı! Tekneyle...

"Arkadaşımızın teknesiyle denize girmek için Akvaryum koyuna gittik. Akşamüzeri saatleriydi, Gülseren Ayvazoğlu denize girdi biraz yüzdü tam o sırada bir tekne çok çok süratli bir şekilde alana girdi. Biz ilk önce arkadaşımızı teknenin dalgasına geldi sandık meğerse üzerinden geçmiş. Çarpan şahıs durmadı kaçtı. Arkadaşımızın yaralandığını görünce hemen 112 Acil Yardım hattından yardım istedik ve kısa bir süre sonra ambulans tekne ile 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. Onlar ilk müdahaleyi yaparken Sahil Güvenlik ekibi geldi...