Yeşilçam'ın yıldızı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy'un oğlu gözaltına alındı! Tekneyle...
Bodrum'da feci kaza... Kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzerken 8 metrelik bir sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle 72 yaşındaki Gülseren Ayvazoğlu feci şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam'ın yıldız ismi Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy olduğu öne sürüldü. İşte haberin detayları...
Bitez Adaboğazı mevkii Akvaryum koyunda geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, kıyıdan yaklaşık 15 metre açıkta yüzerken 8 metrelik bir sürat teknesinin üzerinden geçmesiyle feci şekilde yaralanan 72 yaşındaki Gülseren Ayvazoğlu, olay yerine gelen Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine ait "Yaşam" ambulans teknesi ile hastaneye yetiştirildi.
"Arkadaşımızın teknesiyle denize girmek için Akvaryum koyuna gittik. Akşamüzeri saatleriydi, Gülseren Ayvazoğlu denize girdi biraz yüzdü tam o sırada bir tekne çok çok süratli bir şekilde alana girdi. Biz ilk önce arkadaşımızı teknenin dalgasına geldi sandık meğerse üzerinden geçmiş. Çarpan şahıs durmadı kaçtı. Arkadaşımızın yaralandığını görünce hemen 112 Acil Yardım hattından yardım istedik ve kısa bir süre sonra ambulans tekne ile 112 Acil Sağlık ekipleri yetişti. Onlar ilk müdahaleyi yaparken Sahil Güvenlik ekibi geldi...