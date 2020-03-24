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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in son hali ağızları açık bıraktı! Aydan Şener bikinili hali ile gençlere taş çıkartıyor!

Aydan Şener son haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 56 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Cildine yalnızca nemlendirici sürdüğünü ve estetik yaptırmadığını iddia eden Aydan Şener, fiziği ile de genç kızlara adeta meydan okuyor. İşte Aydan Şener'in gençliğini aratmayan son hali... Manken, sinema ve dizi film oyuncusu Aydan Şener 1 Mart 1963 yılında Kilis'de doğdu. Sinema sanatçısı Suzan Avcı'nın yeğenidir. Tam adı Memnune Aydan Şener'dir. Orta halli bir aileye mensup olan Şener, ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 1981 senesinde babasının arkadaşının ısrarı üzerine güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Sanatçı aynı yıl Miss World Güzellik Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.



24.03.2020 18:56 - Son Güncelleme: 24.03.2020 18:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





