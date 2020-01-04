Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba tanınmayacak halde! Görenler şoke oldu
Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden biri olan Ahu Tuğba hayranlarını oldukça şaşırttı. Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba yaptığı itiraflarla çok konuşuldu. Tuğba, eski kocasıyla ilgili bir anısını anlatarak, "Yolda eski eşimi gördüm, kafamı duvarlara vurdum ben bununla nasıl evlendik diye" ifadelerini kullandı.
Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba itiraflarıyla ve son görüntüsü ile oldukça çok konuşuldu. Tuğba, eski kocasıyla ilgili bir anısını anlatarak, "Yolda eski eşimi gördüm, kafamı duvarlara vurdum ben bununla nasıl evlendik diye" ifadelerini kullandı. Tuğba'nın eski eşiyle ilgili anısı ise çok konuşuldu.
"KAFAMI DUVARA VURUYORDUM"
Tuğba konu üzerine eski eşiyle ilgili bir anısını anlatarak, "Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim. Küçücük bir çocuktum, elini tuttum, aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi. Sonra büyüdük, çocuğumuz dünyaya geldi. 'Bu o değil canım' diyorum." ifadelerini kullandı.
AHU TUĞBA KAÇ KERE EVLENDİ?
Varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan Ahu Tuğba 64 yaşında. 10 kez evlilik yapan Ahu Tuğba son olarak 2010 yılında evlendi. İlk evliliği ise 1973 yılında 14 yaşındayken yaptı. Unutulmaz filmlerde rol alan Ahu Tuğba kızı Anjelik ile birlikte sık sık sosyal medyada pozlar paylaşıyor.
AHU TUĞBA KİMDİR?
13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu'nu, Atatürk Kız Ortaokulu'nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü. Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı. 80'li yıllarda Türk sinemasında seks sembolü olduğu filmlerde oynadı. Erkekçe Dergisi'ne cesur pozlar verdi. Sinema oyuncusu Kenan Kalav il.