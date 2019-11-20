Yeşilçam'ın yıldız ismi Ahu Tuğba tanınmayacak halde! Son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti...

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden biri olan Ahu Tuğba hayranlarını oldukça şaşırttı. Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba canlı yayındaki itiraflarıyla çok konuşuldu. Tuğba, eski kocasıyla ilgili bir anısını anlatarak, "Yolda eski eşimi gördüm, kafamı duvarlara vurdum ben bununla nasıl evlendik diye" ifadelerini kullandı. İtiraflarıyla olay olan Ahu Tuğba "O kadar çok boynuzlandım ki Çin'e köprü olur" diyerek de geçmişine bir gönderme yaptı. İşte Ahu Tuğba'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

20.11.2019 02:29 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





