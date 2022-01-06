Yeşilçam’ın yeni Türkan Şoray’ı olacaktı cinsel içerikli film sonu oldu! Yeşilçam’ın bahtsız güzeli Mine Mutlu...

Yeşilçam'ın mutsuz kraliçesi olarak hafızalara kazındı güzeller güzeli oyuncu. Oysa dönemin en başarılı aktörleriyle sayısız filme rol almıştı. Kimden mi bahsediyoruz? Sinemanın ceylan gözlü güzeli Mine Mutlu'dan. Sinemanın yıldızı olarak gösterilirken oynadığı cinsel içerikli filmlerden dolayı ömür boyu cezalandırılan oyuncu Mine Mutlu, genç yaşta yakalandığı kansere yenik düştü.