Yeşilçam’ın yakışıklı prensi Sertan Acar'ın son haline bakın! Ayşecik filmlerinde Zeynep Değirmencioğlu'nun partneriydi şimdilerde...
Yeşilçam'ın yakışıklı prensi Sertan Acar'ın son haline bakın! Ayşecik filmlerinde Zeynep Değirmencioğlu'nun partneriydi. Şimdilerde neler yaptığı merak edilen Sertan Acar, 60'lı yıllarda "Ayşecik" filmlerinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı. Acar'ın sinema macerası ise sadece 2 buçuk yıl sürdü. İşte iz bırakan rollere imza atan Yeşilçam'ın yakışıklı prensi Sertan Acar ve Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...
Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en ünlü çocuk oyuncularından Zeynep Değirmencioğlu'nun canlandırdığı 'Ayşecik', aşk filmlerinin başrolüdür. Değirmencioğlu'nun o dönem hafızalara kazınan partneri ise birçok filmde birlikte rol aldığı Sertan Acar'dır. Acar, oyunculuğa başlangıcını doğuran olayların bir Türk filmini andırdığını söylüyor:
"Oyunculuğa 1971 yılında başladım. Başlangıcım da Türk filmi gibidir... Ayşecik yani Zeynep Değirmencioğlu, o zamanlar abimin (Serkan Acar) flörtüydü. Ses mecmuası en yakışıklı futbolcu yarışması yapmış ve abim de birinci olmuştu. Ondan sonra filmcilerin dikkatini çekti ve abime film teklifi geldi. Ardından Zeynep'in karşısında oynayacak kişi olarak Haydarpaşa'da bir deneme çekimi yaptı. Bu deneme çekiminde de Zeynep, abime âşık oluyor. Böylelikle flörtleri başladı. Sonrasında ben de Zeynep'le tanıştım.
İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt kampüsündeki Hukuk Fakültesi'nde Zeynep'in amcasının oğlu okuyordu. Onunla da arkadaş olduk. Ben o zamanlar diş hekimliğinde birinci sınıftım. Bir aralık ayında, Zeynep ve kuzeni beni üniversitenin çay partisine davet etti. Karaköy iskelesinden Kadıköy vapuruna binerken Zeynep, bir anda denize düştü. Ben de onu denizden çıkarıp kurtardım. Babası Zeynep'e onu kimin kurtardığını sorduğunda o da olayı anlatıyor ve 'Serkan'ın kardeşi' diyor.
Beni yemeğe davet ettiler. Yemekteyken rejisör Aram Gülyüz de geldi. Bir anda bana, 'Yanında fotoğrafın var mı, sinemada oynar mısın?' diye sordu. O zaman sinemada oynamak inanılmaz bir şeydi. 'Yapamam, bunun dersi vardır falan' dedim. Zeynep'in babası, Hamdi Bey, senaristti. O da 'Aram, bir deneme filmi çekelim' dedi. Aram Gülyüz 'Ben seni oynatırım. Deneme filmine de gerek yok' dedi. Ve her şey o gün başladı."