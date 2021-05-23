Yeşilçam’ın yakışıklı prensi Sertan Acar'ın son haline bakın! Ayşecik filmlerinde Zeynep Değirmencioğlu'nun partneriydi şimdilerde...

Beni yemeğe davet ettiler. Yemekteyken rejisör Aram Gülyüz de geldi. Bir anda bana, 'Yanında fotoğrafın var mı, sinemada oynar mısın?' diye sordu. O zaman sinemada oynamak inanılmaz bir şeydi. 'Yapamam, bunun dersi vardır falan' dedim. Zeynep'in babası, Hamdi Bey, senaristti. O da 'Aram, bir deneme filmi çekelim' dedi. Aram Gülyüz 'Ben seni oynatırım. Deneme filmine de gerek yok' dedi. Ve her şey o gün başladı."