Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmdeymiş! Yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Müslüm Gürses'in Mutlu Ol Yeter filminde...

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KARTAL TİBETİ'İN OĞLU DA ÜNLÜ ÇIKTI!

1970'li yıllarda aralarında Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hale Soygazi ve Filiz Akın'ın da yer aldığı birçok oyuncu ile başrolü paylaşan Kartal Tibet'in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kartal Tibet'in herkesi şoke eden üvey oğlu...