Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kartal Tibet oğluyla aynı filmdeymiş! Yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Müslüm Gürses'in Mutlu Ol Yeter filminde...

Yeşilçam filmleri denince akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor Kartal Tibet... Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi yapımlarla Yeşilçam'ın yakışıklısı Kartal Tibet'in oğluyla aynı filmde yer aldığı ortaya çıktı! Müslüm Gürses'in Mutlu Ol Yeter filminde bir araya gelen Kartal Tibet ve oyuncu oğlunun kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kartal Tibet'in üvey oğlu...
KARTAL TİBETİ'İN OĞLU DA ÜNLÜ ÇIKTI!
1970'li yıllarda aralarında Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik, Hale Soygazi ve Filiz Akın'ın da yer aldığı birçok oyuncu ile başrolü paylaşan Kartal Tibet'in oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kartal Tibet'in herkesi şoke eden üvey oğlu...
Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi başarılı yapımlarda rol alan Kartal Tibet, Yeşilçam'da fırtınalar estirdi.
27 Mart 1938'de öğretmen anne ve babanın çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Yeşilçam'ın yakışıklı jönü 1 Temmuz 2021 yılında hayata gözlerini yumdu.