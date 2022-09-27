Yeşilçam’ın usta ismi Renan Fosforoğlu’nun hem iki oğlu hem de torunu kendisinden ünlü çıktı! O isimleri görenler şaşıp kalıyor

Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk vererek mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Bir çok rolün üstesinden gelen usta oyuncu uyanık karakterlerler de hafızalara kazınmıştı. Fosforoğlu, kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.