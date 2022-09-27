Yeşilçam'ın usta ismi Renan Fosforoğlu'nun hem iki oğlu hem de torunu kendisinden ünlü çıktı! O isimleri görenler şaşıp kalıyor
Dokunmayın Şabanıma, Süt Kardeşler, Sezercik Küçük Mücahit, Namus Düşmanı, Dertler Benim Olsun, Boşver Arkadaş, Seven Unutmaz, Uyanık Kardeşler, Herkesin sevgilisi ve nicesi... Aklımıza kazınan pek çok Yeşilçam filminin kadrosunda yer alan, toplamda 271 Yeşilçam filmde oyunculuk yapan usta oyuncu Renan Fosforoğlu, 1991 yılında hayatını kaybetti. Çok sevdiği oyunculuğu önce oğullarına sonra da torununa miras kaldı. Peki o isimler kim? İşte detaylar...
27.09.2022 13:26 - Son Güncelleme: 27.09.2022 13:26
Renan Fosforoğlu, canlandırdığı her karaktere renk vererek mizah anlayışını seyirciye altın tepsiyle sunmuştu. Bir çok rolün üstesinden gelen usta oyuncu uyanık karakterlerler de hafızalara kazınmıştı. Fosforoğlu, kıvır kıvır saçları, oval camlı gözlükleri, gülümseyen ve gülümseten yüzü ile Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.