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Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay'dan üzen haber! Yürüyüş yaparken düştü! Hastaneye kaldırıldı

''Vesikalı Yarim'', ''Hayat mı Bu'', ''Renkli Dünya'', ''Ağaçlar Ayakta Ölür'' isimli sinema filmleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın duayen isimlerinden İzzet Günay'dan kötü haber geldi. Günay'ın yürüyüş yaparken düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 12:07 Güncelleme 28 Haziran 2024, 12:30
Yeşilçam’ın usta ismi İzzet Günay’dan üzen haber! Yürüyüş yaparken düştü! Hastaneye kaldırıldı 1

70'li ve 80'li yıllara damga vuran isimlerden biri olan İzzet Günay, Türk sinemasının jönleri arasında yer alıyor.

Yeşilçam’ın usta ismi İzzet Günay’dan üzen haber! Yürüyüş yaparken düştü! Hastaneye kaldırıldı 2

Yeşilçam filmlerinin ardından oyunculuğa bir süre ara veren en son Şahsiyet dizisinde oynayan İzzet Günay'dan üzücü bir haber geldi.

Yeşilçam’ın usta ismi İzzet Günay’dan üzen haber! Yürüyüş yaparken düştü! Hastaneye kaldırıldı 3

HASTANEYE KALDIRILDI

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde tatilini geçiren İzzet Günay'ın bu sabah saatlerinde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandığı öğrenildi. 89 yaşındaki ünlü oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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