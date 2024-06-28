''Vesikalı Yarim'', ''Hayat mı Bu'', ''Renkli Dünya'', ''Ağaçlar Ayakta Ölür'' isimli sinema filmleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın duayen isimlerinden İzzet Günay'dan kötü haber geldi. Günay'ın yürüyüş yaparken düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...
70'li ve 80'li yıllara damga vuran isimlerden biri olan İzzet Günay, Türk sinemasının jönleri arasında yer alıyor.
Yeşilçam filmlerinin ardından oyunculuğa bir süre ara veren en son Şahsiyet dizisinde oynayan İzzet Günay'dan üzücü bir haber geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde tatilini geçiren İzzet Günay'ın bu sabah saatlerinde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandığı öğrenildi. 89 yaşındaki ünlü oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.