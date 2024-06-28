Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay'dan üzen haber! Yürüyüş yaparken düştü! Hastaneye kaldırıldı

''Vesikalı Yarim'', ''Hayat mı Bu'', ''Renkli Dünya'', ''Ağaçlar Ayakta Ölür'' isimli sinema filmleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın duayen isimlerinden İzzet Günay'dan kötü haber geldi. Günay'ın yürüyüş yaparken düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...