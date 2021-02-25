Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan ölüm mesajı: "Karımı Betül’ümü kaybettiğim an ben de..."
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın Instagram hesabından eşine olan aşkını paylaştı. 'Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum' diyen 83 yaşındaki Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl da eşi Betül (Cüreklibatır) Arkın'dan önce ölmek istemediğini kelimelere dökmüştü. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Hanım'a, 'Karım,canım,bebeğim' dediği sosyal medya paylaşımını görenler, 'Allah'ım Betül Hanım'ın şansından ver bize de' diyor. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın ile nasıl tanıştı? İşte Cüneyt Arkın'ın eşiyle ilgili yaptığı paylaşım...
Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın'a olan aşkını ve dünyada yalnızca onu kaybetmekten korktuğunu anlatan bir paylaşımla bulundu. Rol aldığı filmlerle Türk sinemasına damgasını vuran Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. 83 yaşındaki oyuncu, eşiyle olan pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Arkın "Benim cennetim, bebeğim" dediği eşi Betül Hanım'a duyduğu aşkı kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarında dile getiriyor.
Yeşilçam'ın usta ismi Cünyet Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade ediyordu. "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum." diyen oyuncuya sosyal medyada, "Ne kadar güzel hala göz göze, diz dize olmak. Allah size upuzun, el ele bir ömür nasip etsin. Güzel sevmek gerek tıpkı sizler gibi.. Örneksiniz bizlere..." yorumları yapıldı.