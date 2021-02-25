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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan ölüm mesajı: "Karımı Betül’ümü kaybettiğim an ben de..."

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın Instagram hesabından eşine olan aşkını paylaştı. 'Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum' diyen 83 yaşındaki Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl da eşi Betül (Cüreklibatır) Arkın'dan önce ölmek istemediğini kelimelere dökmüştü. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Hanım'a, 'Karım,canım,bebeğim' dediği sosyal medya paylaşımını görenler, 'Allah'ım Betül Hanım'ın şansından ver bize de' diyor. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın ile nasıl tanıştı? İşte Cüneyt Arkın'ın eşiyle ilgili yaptığı paylaşım...

25.02.2021 14:58 - Son Güncelleme: 25.02.2021 15:32
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan ölüm mesajı: Karımı Betül’ümü kaybettiğim an ben de...

Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın'a olan aşkını ve dünyada yalnızca onu kaybetmekten korktuğunu anlatan bir paylaşımla bulundu. Rol aldığı filmlerle Türk sinemasına damgasını vuran Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. 83 yaşındaki oyuncu, eşiyle olan pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Arkın "Benim cennetim, bebeğim" dediği eşi Betül Hanım'a duyduğu aşkı kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarında dile getiriyor.

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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan ölüm mesajı: Karımı Betül’ümü kaybettiğim an ben de...

Yeşilçam'ın usta ismi Cünyet Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade ediyordu. "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül'ümü kaybettiğim an ben de yok olurum." diyen oyuncuya sosyal medyada, "Ne kadar güzel hala göz göze, diz dize olmak. Allah size upuzun, el ele bir ömür nasip etsin. Güzel sevmek gerek tıpkı sizler gibi.. Örneksiniz bizlere..." yorumları yapıldı.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan ölüm mesajı: Karımı Betül’ümü kaybettiğim an ben de...

Arkın, geçtiğimiz yıl da sosyal medya hesabından benzer bir paylaşımda bulunmuştu. İşte usta oyuncunun geçtiğimiz yıl takipçileriyle paylaştığı fotorğaf ve notu...

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan ölüm mesajı: Karımı Betül’ümü kaybettiğim an ben de...

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"
"Ölümden korkmuyorum.Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!"

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan ölüm mesajı: Karımı Betül’ümü kaybettiğim an ben de...

CÜNEYT ARKIN VE EŞİ BETÜL ARKIN'IN TANIŞMA ÖYKÜSÜ

Arkın, aslında her fırsatta eşine duyduğu aşkı dile getiriyor. Kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya aracılığıyla. Aşk öykülerini bir de onların verdiği röportajlardan yaptığımız derlemelerle hatırlayalım.