Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan ölüm mesajı: Eşim Betül'den önce...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın Instagram hesabından eşine olan aşkını paylaştı. Ölümden korkmadığını ancak eşi Betül Arkın'dan önce ölmek istemediğini kelimelere döken Cüneyt Arkın, paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Sosyal medya hesabından Betül Arkın ile sık sık fotoğraflarını paylaşan Cüneyt Arkın, geçtiğimiz günlerde 12 yaşındaki torunu Zeynep Cüreklibatur'un oyuncu olduğunu, Ozan Akbaba'nın da rol alacağı filmle ilgili paylaşımda bulunmuştu. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın ile nasıl tanıştı? İşte Cüneyt Arkın'ın eşiyle ilgili yaptığı paylaşım...
Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın'a olan aşkını ve ölümden korkmadığını anlatan bir paylaşımda bulundu. Rol aldığı filmlerle Türk sinemasına damgasını vuran Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. 82 yaşındaki oyuncu, eşiyle olan pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Arkın "Benim cennetim, bebeğim" dediği eşi Betül Hanım için hissettiklerini kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarında dile getiriyor. Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade ediyordu.
"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"
İşte usta oyuncunun paylaştığı fotoğraf ve ona eşlik eden mesajı "Ölümden korkmuyorum.Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" diyerek bir kez daha dile getirdi.
"BENİM SESSİZ DURUŞUM DİKKATİNİ ÇEKMİŞ"
Çift, birlikte verdikleri bir röportajda bir arkadaş toplantısında tanıştıklarını anlattı. O dönemde Betül Hanım 20 yaşındaydı, Arkın da 29. Betül Hanım o röportajda eşiyle tanışma öyküsünü şöyle anlattı: " Fahrettin çok hoş adamdı, çevresi kadınlarla doluydu. Bir de ünlü… Ama ben pek oralı olmadım, lafın kısası benim sessiz duruşum onun dikkatini çekmiş."