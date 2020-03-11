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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan koronavirüs mesajı: İnsanların en sıcak duyguları...

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, Türkiye'ye gelen koronavirüs hakkında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılan koronavirüs, binlerce kişinin canını aldı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vakası görüldüğünü ve karantinaya alındığını açıkladı. Gündelik hayatı olumsuz yönde etkileyen coronavirüs ünlüler dünyasını da etkiledi. Gün içerisinde dünyaca ünlü süpermodel Naomi Campbell'ın koronavirüs önlemi dikkat çekerken, 82 yaşındaki Cüneyt Arkın Instagram'dan koronavirüsle ilgili bakın neler söyledi. İşte ünlülerin koronavirüs önlemleri...

11.03.2020 17:08 - Son Güncelleme: 11.03.2020 17:41
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan koronavirüs mesajı: İnsanların en sıcak duyguları...

Cüneyt Arkın, Instagram hesabından yaptığı koronavirüs paylaşımıyla dikkat çekti. Zaman zaman corona virüsüyle ilgili endişelerini dile getiren ünlüler, virüsün ülkemize gelişinin ardından daha da dikkatli olmak gerektiğini paylaşımlarında vurguladılar. İşte Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın ve ünlülerin koronavirüs paylaşımları...

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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan koronavirüs mesajı: İnsanların en sıcak duyguları...

ÇİĞDEM BATUR
Ünlü oyuncu Çiğdem Batur sosyal medya hesabından bu paylaşımının altına şunları yazdı;

Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. "Bana bir şey olmaz"cılardan olmayın. Yaşadığımız dönemin şartları bunu gerektiriyorsa önce kendimizi sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Yaşam koşullarımız bir süreliğine, biraz değişecek ama ilerleyen zamanlarda corona da basit bir grip olarak anılacak. Sabırlı ve sağduyulu olup yapmamız gerekenler listesine uyarsak Allah'ın izniyle bunu da atlatırız sağlıcakla...

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan koronavirüs mesajı: İnsanların en sıcak duyguları...

ROBER HATEMO
Zorda kalırsanız maske bulamazsanız pratik bir çözüm ıslak mendilden. Çabuk atlatmak için bir süre üzerimize düşen görevlerimizi yapmalıyız. Zorda kalmadıkça seyahat etme. Uzun ve sık el yıka. Kolonya ve dezenfektan sıvılar jeller bulundur yanında. Bağışıklığını yüksek tut iyi uyu. Yaşlılar bir süre acil işi olmadıkça dışarı çıkarmayın . Allah ulusumuzu korusun bence çabuk atlatırız.

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan koronavirüs mesajı: İnsanların en sıcak duyguları...

ESRA SÖNMEZER

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan koronavirüs mesajı: İnsanların en sıcak duyguları...

ENİS ARIKAN
Gece yarısı Sağlık Bakanı'nın açıklama yaptığı sırada televizyon izleyen Enis Arıkan, Instagram hesabının hikaye kısmından o anları paylaştı.

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