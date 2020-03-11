Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan koronavirüs mesajı: İnsanların en sıcak duyguları...

ÇİĞDEM BATUR

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur sosyal medya hesabından bu paylaşımının altına şunları yazdı;



Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. "Bana bir şey olmaz"cılardan olmayın. Yaşadığımız dönemin şartları bunu gerektiriyorsa önce kendimizi sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Yaşam koşullarımız bir süreliğine, biraz değişecek ama ilerleyen zamanlarda corona da basit bir grip olarak anılacak. Sabırlı ve sağduyulu olup yapmamız gerekenler listesine uyarsak Allah'ın izniyle bunu da atlatırız sağlıcakla...