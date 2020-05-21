RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın çocuklarıyla geçmişe gitti! '40 yıl önce 40 yıl sonra... '

Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 82 yaşındaki Arkın, fotoğrafın altına, "Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi.Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi.Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu..40 Yıl önce – 40 Yıl sonra" notunu düştü. Eşine olan aşkı ile sık sık magazin gündemine gelen Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın çocuklarıyla olan fotoğrafı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

21.05.2020 12:45 - Son Güncelleme: 21.05.2020 12:58
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın çocuklarıyla geçmişe gitti! '40 yıl önce 40 yıl sonra... '

Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile geçmişe gitti. Eskilerden bir fotoğraf paylaşan usta oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı. İşte Cüneyt Arkın'ın ve magazin gündeminin çok konuşulan ünlü isimlerinin çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın çocuklarıyla geçmişe gitti! '40 yıl önce 40 yıl sonra... '

ÜMİT KARAN VE OĞLU

Can Karan

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın çocuklarıyla geçmişe gitti! '40 yıl önce 40 yıl sonra... '

SELÇUK YÖNTEM VE KIZI

Iraz Yöntem

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın çocuklarıyla geçmişe gitti! '40 yıl önce 40 yıl sonra... '

BURAK ÖZÇİVİT VE FAHRİYE EVCEN'İN OĞLU

Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın çocuklarıyla geçmişe gitti! '40 yıl önce 40 yıl sonra... '

FAHRİYE EVCEN VE OĞLU

Karan Özçivit

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