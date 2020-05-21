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Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın çocuklarıyla geçmişe gitti! '40 yıl önce 40 yıl sonra... '

Yeşilçam oyuncusu Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 82 yaşındaki Arkın, fotoğrafın altına, "Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi.Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi.Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu..40 Yıl önce – 40 Yıl sonra" notunu düştü. Eşine olan aşkı ile sık sık magazin gündemine gelen Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın çocuklarıyla olan fotoğrafı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

21.05.2020 12:45 - Son Güncelleme: 21.05.2020 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





