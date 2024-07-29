Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri Keloğlan’ın son haline bakın! Herkes kel olduğunu sanıyordu ama gerçek öyle değil! Gören tanıyamıyor...

Türk filmlerine konu olan masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen Keloğlan yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Yeşilçam'ın unutulmazlarından 'Keloğlan' filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ise merak konusu oldu! Herkes onu gerçekten kel sanarken yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri Keloğlan'ın son hali...