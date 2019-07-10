Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kibar Feyzo'daki askerin son hali görenleri oldukça şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Kibar Feyzo'da, Kemal Sunal'ın yanında hiç kıpırdamadan duran askerin son hali şaşırttı! Milyonların gönlüne taht kuran Kibar Feyzo filmi, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekildi. Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen ve İlyas Salman gibi birçok büyük ismin rol aldığı filmde; Kemal Sunal'ın hayat verdiği Feyzo karakteri, sevdiği kadınının başlık parası için şehirde çalışmak zorunda kalıyor ve ağalık sisteminin yıkılması için trajikomik bir çaba gösteriyordu. Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Kibar Feyzo'da, Kemal Sunal'ın yanında hiç kıpırdamadan duran askerin son hali şaşırttı!

10.07.2019 11:36 - Son Güncelleme: 10.07.2019 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





