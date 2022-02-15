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Haberler Magazin Yeşilçam'ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Yeşilçam'ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Yeşilçam'ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış, duyanlar şaştı kaldı... Sanat camiasına birbiriyle akraba olduğu öğrenilen ve sonrasında şaşkınlık yaratan pek çok isim yer alıyor. Onlardan birisi de Yeşilçam'ım güleç yüzlü dedesi Nubar Terziyan... Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Terziyan. Usta ismin kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. İşte herkesi şaşırtan akrabalık...

15.02.2022 09:15 - Son Güncelleme: 15.02.2022 09:15
Yeşilçam’ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Yeşilçam'ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış, duyanlar şaştı kaldı...

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Yeşilçam’ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Aslen Ermenistan doğumlu olan usta oyuncu, birçok filmde yer almış ve hafızalara kazınmıştı. 1994 yılında hayatını kaybeden Nubar Terziyan'ın, yeğeni olan ünlü bir şarkıcı var fakat nadir insan bunu biliyor.

Yeşilçam’ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Aslında Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu.

Yeşilçam’ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Duyanların hayret ettiği o yeğen ise Fedon! Yeşilçam'ın yaşlı güleç yüzlü dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısı...

Yeşilçam’ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kim çıktı! Meğer ünlü şarkıcının dayısıymış duyanlar şaştı kaldı

Fedon ile Nubar Terziyan'ın akrabalığı herkesi şaşırtıyor.

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