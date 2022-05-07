Yeşilçam'ın tatlı dilli Ayşecik'iydi! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle yine hayran bıraktı! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...
Senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan Zeynep Değirmencioğlu, henüz 2 yaşındayken Yeşilçam ile tanıştı ve sayısız filmde rol aldı. Yeteneğinin yanı sıra tatlı dili ve güzelliğiyle de kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, asıl çıkışını 1960 yılında yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği Ayşecik filmi ile yakaladı ve bu rolle hafızalara kazındı. Ayşecik film serisinin sevilen ismi, yıllar sonra gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyaya bomba gibi düşerken Zeynep Değirmencioğlu güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Yeşilçam'ın tatlı dilli Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...
07.05.2022 22:50 - Son Güncelleme: 07.05.2022 22:50
2 yaşından itibaren Türk sinemasında yer alan ve Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden olan Zeynep Değirmencioğlu, ilk olarak Papatya filmiyle kamera karşısına geçti.
Ayşecik olarak hafızalara kazınan hatta asıl isminden çok bu karakterle anılan oyuncu, yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.