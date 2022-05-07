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Haberler Magazin Yeşilçam'ın tatlı dilli Ayşecik'iydi! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle yine hayran bıraktı! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Yeşilçam'ın tatlı dilli Ayşecik'iydi! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle yine hayran bıraktı! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan Zeynep Değirmencioğlu, henüz 2 yaşındayken Yeşilçam ile tanıştı ve sayısız filmde rol aldı. Yeteneğinin yanı sıra tatlı dili ve güzelliğiyle de kendine hayran bırakan ünlü oyuncu, asıl çıkışını 1960 yılında yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği Ayşecik filmi ile yakaladı ve bu rolle hafızalara kazındı. Ayşecik film serisinin sevilen ismi, yıllar sonra gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyaya bomba gibi düşerken Zeynep Değirmencioğlu güzelliğiyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Yeşilçam'ın tatlı dilli Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

07.05.2022 22:50 - Son Güncelleme: 07.05.2022 22:50
Yeşilçam’ın tatlı dilli Ayşecik’iydi! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle yine hayran bıraktı! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

2 yaşından itibaren Türk sinemasında yer alan ve Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden olan Zeynep Değirmencioğlu, ilk olarak Papatya filmiyle kamera karşısına geçti.

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Yeşilçam’ın tatlı dilli Ayşecik’iydi! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle yine hayran bıraktı! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Çocuk oyuncu olarak başladığı Yeşilçam'da sayısız filmde oynayan Değirmencioğlu, kariyerindeki asıl sıçrayışı 1960 yılında Ayşecik karakteri ile yakaladı.

Yeşilçam’ın tatlı dilli Ayşecik’iydi! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle yine hayran bıraktı! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Ayşecik olarak hafızalara kazınan hatta asıl isminden çok bu karakterle anılan oyuncu, yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu.

Yeşilçam’ın tatlı dilli Ayşecik’iydi! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle yine hayran bıraktı! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

20 yaşlarına kadar filmlerde yer alan Değirmencioğlu, o dönem Fenerbahçeli ünlü futbolcusu ve daha sonra ise Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden olan Serkan Acar ile dünyaevine girdi.

Yeşilçam’ın tatlı dilli Ayşecik’iydi! Zeynep Değirmencioğlu son haliyle yine hayran bıraktı! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Özel hayatıyla da dikkat çeken Değirmencioğlu, evlendikten sonra 1975 yılında Macera Yolu filminde yer aldı ve ardından oyunculuğu bıraktı.

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