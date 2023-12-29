Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı bir kardeşi varmış! İşte Türkan ve Nazan Şoray'ın kardeşleri Figen...

Yeşilçam'ın Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, her ne kadar gözler önünde olan bir kadın olsa da özel hayatını her daim gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Kendisi gibi ünlü olan kardeşi Nazan Şoray'la sık sık magazin gündemine gelen Türkan Şoray'ın gözlerden uzak yaşayan, kendisini adeta sır gibi saklayan bir kardeşi daha olduğunu biliyor muydunuz? İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi Figen...