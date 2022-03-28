Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray’ın pozuna beğeni yağdı! İlk yorumu yapan Filiz Akın’a Nebahat Çehre’den yanıt gecikmedi "Ürkek ama..."
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın pozuna beğeni yağdı! Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatlı Nigar, Fosforlu Cevriyem gibi unutulmaz filmlerde başrolü üstlenen ve Sultan lakaplı Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla yine kendine hayran bıraktı. Binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum Filiz Akın'dan geldi. Nebahat Çehre de Filiz Akın'ın yorumuna işaret ederek paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Türkan Şoray'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
28.03.2022 23:38 - Son Güncelleme: 28.03.2022 23:38
'Yeşilçam'ın iri gözlü güzeli' olarak anılan Türkan Şoray, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen ünlü oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.
Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Türkan Şoray için "Harika bir fotoğraf Sultan'ım", "Hep güzel, hep özel... Türkan Şoray efsanesi", "Dünyanın en güzel kadını" yorumlarını yaptı.
İLK YORUM FİLİZ AKIN'DAN!
Yeşilçam'ın bir diğer başarılı oyuncusu Filiz Akın da meslektaşı ve yakın dostu Türkan Şoray'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı.