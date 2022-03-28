Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray’ın pozuna beğeni yağdı! İlk yorumu yapan Filiz Akın’a Nebahat Çehre’den yanıt gecikmedi "Ürkek ama..."

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray’ın pozuna beğeni yağdı! İlk yorumu yapan Filiz Akın’a Nebahat Çehre’den yanıt gecikmedi "Ürkek ama..."

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın pozuna beğeni yağdı! Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Tatlı Nigar, Fosforlu Cevriyem gibi unutulmaz filmlerde başrolü üstlenen ve Sultan lakaplı Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla yine kendine hayran bıraktı. Binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum Filiz Akın'dan geldi. Nebahat Çehre de Filiz Akın'ın yorumuna işaret ederek paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Türkan Şoray'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

28.03.2022 23:38 - Son Güncelleme: 28.03.2022 23:38
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın pozuna beğeni yağdı! İlk yorumu yapan Filiz Akın’a Nebahat Çehre’den yanıt gecikmedi Ürkek ama...

'Yeşilçam'ın iri gözlü güzeli' olarak anılan Türkan Şoray, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın pozuna beğeni yağdı! İlk yorumu yapan Filiz Akın’a Nebahat Çehre’den yanıt gecikmedi Ürkek ama...

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen ünlü oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın pozuna beğeni yağdı! İlk yorumu yapan Filiz Akın’a Nebahat Çehre’den yanıt gecikmedi Ürkek ama...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın pozuna beğeni yağdı! İlk yorumu yapan Filiz Akın’a Nebahat Çehre’den yanıt gecikmedi Ürkek ama...

Takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutulan Türkan Şoray için "Harika bir fotoğraf Sultan'ım", "Hep güzel, hep özel... Türkan Şoray efsanesi", "Dünyanın en güzel kadını" yorumlarını yaptı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın pozuna beğeni yağdı! İlk yorumu yapan Filiz Akın’a Nebahat Çehre’den yanıt gecikmedi Ürkek ama...

İLK YORUM FİLİZ AKIN'DAN!
Yeşilçam'ın bir diğer başarılı oyuncusu Filiz Akın da meslektaşı ve yakın dostu Türkan Şoray'ın paylaşımına kayıtsız kalmadı.

SON DAKİKA