Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan havuz pozları! Kırmızı bikinisiyle peş peşe yayınladı! Fit hali...

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kırmızı bikinisi ile objektif karşısına geçen Ünal, havuz başında verdiği pozları art arda yayınladı. Kısa sürede gündem olan ünlü ismin fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte o paylaşım...