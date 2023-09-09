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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan havuz pozları! Kırmızı bikinisiyle peş peşe yayınladı! Fit hali...

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kırmızı bikinisi ile objektif karşısına geçen Ünal, havuz başında verdiği pozları art arda yayınladı. Kısa sürede gündem olan ünlü ismin fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2023, 10:31 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:11
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan havuz pozları! Kırmızı bikinisiyle peş peşe yayınladı! Fit hali... 1

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan havuz pozları! Kırmızı bikinisiyle peş peşe yayınladı! Fit hali... 2

38 yaşındaki Yağmur Ünal, son olarak 118 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan havuz pozları! Kırmızı bikinisiyle peş peşe yayınladı! Fit hali... 3

Kırmızı bikinisi ile objektif karşısına geçen Ünal, havuz başında verdiği pozları art arda yayınladı.

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