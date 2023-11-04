Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan yıllar sonra şoke eden itiraf "Sinemaya tamamen mecburiyetten başladım"

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu bu kez yaptığı itirafla gündemde. şoray yaptığı açıklamada sinemaya tamamen mecburiyetten başladığını söyleyerek herkesi şaşırttı. İşte haberin detayları...