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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan yıllar sonra şoke eden itiraf "Sinemaya tamamen mecburiyetten başladım"

Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu bu kez yaptığı itirafla gündemde. şoray yaptığı açıklamada sinemaya tamamen mecburiyetten başladığını söyleyerek herkesi şaşırttı. İşte haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Kasım 2023, 14:50 Güncelleme 03 Şubat 2024, 14:10
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan yıllar sonra şoke eden itiraf Sinemaya tamamen mecburiyetten başladım 1

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan yıllar sonra şoke eden itiraf Sinemaya tamamen mecburiyetten başladım 2

Sultan bu kez kariyerine dair yaptığı itirafla gündemde.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan yıllar sonra şoke eden itiraf Sinemaya tamamen mecburiyetten başladım 3

Sinemaya başladığı döneme dair konuşan Şoray, "Sinemaya meşhur olayım, şatafatlı bir hayat yaşayayım diye başlamadım. Tamamen mecburiyetten, ekonomik nedenlerden başladım.

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