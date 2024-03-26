Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan Müjde Ar itiraf! Şoray Kanunları’nı bakın nasıl feshetmiş! Meğer Cihan Ünal’la yatak sahnesinde...

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Türkan Şoray, yeteneği ve güzelliğinin yanı sıra 'Şoray Kanunları'yla da yıllarca adından söz ettirdi. Bir dönem "Öpüşmem, sevişmem" diyerek kurallarını net bir şekilde ortaya koyan Şoray, yıllar sonra 'Şoray Kanunları'nı nasıl feshettiğini anlattı. Yeşilçam yıldızının Müjde Ar itirafı çok konuşulurken Cihan Ünal ile olan yatak sahnesi hakkında söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...
1960'larda sinema ile tanışan Türkan Şoray, oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu.
Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Sultan ve daha nicesinde başrolü üstlenen Yeşilçam yıldızı, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Ediz Hun gibi birçok usta isimle çalıştı.
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Türkan Şoray, yeteneği ve güzelliğinin yanı sıra 'Şoray Kanunları'yla da yıllarca adından söz ettirdi.