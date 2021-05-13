Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal rahatına pek düşkün! 'Konfor ön planda' diyen anne - kızın villasına bakın!
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal rahatına pek düşkün! 'Konfor ön planda' diyen anne - kızın villası sosyal medya gündeminde... 'Ben koltuğa koltuk demem koltuk rahat olmadıkça' diyen Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile paylaştığı villasının dekorasyonunu anlattı. İşte kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesine giren Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın villası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evlerinden kareler...
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal rahatına pek düşkün! 'Konfor ön planda' diyen anne - kızın villası sosyal medya gündeminde... 'Ben koltuğa koltuk demem koltuk rahat olmadıkça' diyen Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile paylaştığı villasının dekorasyonunu anlattı. İşte kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesine giren Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın villası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evlerinden kareler...
13.05.2021 17:58
- Son Güncelleme: 13.05.2021 17:58
ANNE - KIZ RAHATINA PEK DÜŞKÜN!
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın villasında konfor ön planda! Bir dergiye annesi Türkan Şoray ile birlikte oturduğu villasının dekorasyonundan bahseden Yağmur Ünal, "Ruhu yormayan rahatlık hissi veren tarz en ideali. Konfor çok önemli. Ben koltuğa koltuk demem, koltuk rahat olmadıkça" demişti.