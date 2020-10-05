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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızından 'torun' açıklaması! İşte Türkan Şoray'ın müstakbel damadı

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz ay, koronavirüs nedeniyle çıktığı gecikmeli tatilinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti, ardından da Yıldırım Mayruk'un veda defilesinde boy gösterdi. Her yıl kızı Yağmur Ünal ile tatile çıkan 75 yaşındaki Şoray, bu kez kız kardeşleri ile birlikte tatile giderken, kızı Yamur Ünal ise sevgilisi Can Balta ile İstanbul'da kalmayı tercih etti. Türkan Şoray'ın Cihan Ünal'dan olan kızı Yağmur Ünal, Nişantaşı'nda bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Ünal, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlarken, Annesi Türkan Şoray'ın torun istediğini dile getiren Yağmur Ünal, ileride ablası Irmak Ünal'la aralarında geçebilecek bir miras tartışması olabilmesine ihtimal dahi vermediğini ifade etti. Peki, Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın sevgilisi kim? İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı ve sevgilisi...

05.10.2020 09:58 - Son Güncelleme: 05.10.2020 09:58
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızından 'torun' açıklaması! İşte Türkan Şoray'ın müstakbel damadı

75 yaşındaki Yeşilçam filmlerinin ve Türk sinema tarihinin unutulmaz ismi Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Nişantaşı'nd görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Ünal, yapımcılığını ve yönetmenliğini kendisinin yapacağı ve başrolünü annesi Türkan Şoray'a vereceği bir proje hazırlığı olduğu yönünde çıkan dedikoduların asılsız olduğunu belirterek, "Annem televizyonda olmak istemiyor. Yapılırsa çok mükemmel bir şey olması lazım ama şu an elimizde öyle bir şey yok" dedi.

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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızından 'torun' açıklaması! İşte Türkan Şoray'ın müstakbel damadı

Annesi Türkan Şoray'ın torun istediğini dile getiren Yağmur Ünal, "Tabii ki de bunlar işin esprisi" dedi. İleride ablası Irmak Ünal'la aralarında geçebilecek bir miras tartışması olabilmesine ihtimal dahi vermeyen Ünal, "Öyle insanlar değiliz" diyerek bu konuya noktayı koydu.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızından 'torun' açıklaması! İşte Türkan Şoray'ın müstakbel damadı

Dj Can Balta ile ilişkilerinin iyi gittiğini belirten Ünal, sevgilisini ailesiyle tanıştırıp tanıştırmaması hakkında ser verip sır vermedi.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızından 'torun' açıklaması! İşte Türkan Şoray'ın müstakbel damadı

Yağmur Ünal, daha sonrasında arkadaşlarıyla birlikte taksiye binerek uzaklaştı. Yağmur Ünal ile Can Balta, geçtiğimiz aylarda da Kuruçeşme'de birlikte görüntülenmişti.

İşte Türkan Şoray'ın müstakbel damadı Can Balta...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızından 'torun' açıklaması! İşte Türkan Şoray'ın müstakbel damadı

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