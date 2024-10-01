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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray mahkumlarla bir araya geldi! “Yıllar önce buraya geldiğimde...”

Yeşilçam efsanelerinden Türkan Şoray, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan söyleşide tutuklu ve hükümlülerle bir araya geldi. 'Mahpus', 'Kadın Değil Baş Belası' gibi filmlerinde cezaevindeki kader mahkumunu canlandıran Şoray, açıklamalarıyla dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 16:40
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray mahkumlarla bir araya geldi! Yıllar önce buraya geldiğimde...

'Mahpus', 'Kadın Değil Baş Belası' gibi filmlerinde cezaevindeki kader mahkumunu canlandıran Türkan Şoray, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen söyleşiye katıldı.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray mahkumlarla bir araya geldi! Yıllar önce buraya geldiğimde...

Salona 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin müziğiyle giren Türkan Şoray, alkışlarla karşılandı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Türkan Şoray, şu ifadeleri kullandı: "Canımsınız, bir tanemsiniz. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray mahkumlarla bir araya geldi! Yıllar önce buraya geldiğimde...

Yıllar önce buraya geldiğimde yaşadıklarım bende derin izler bırakmıştı. Onun için yeniden gelmek istedim. Sizlerle dertleşip, sohbet edelim istedim"

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