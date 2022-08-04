Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! O da estetikli çıktı! Hem de beğenmeyip aynı yere iki kere...
1960'larda sinema ile tanışan Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri olarak kabul edildi. Kadir İnanır, Cüneyt Arkın gibi usta oyuncularla çalışan Şoray; Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Sultan gibi yapımlarda rol aldı. Performansı kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncunun estetiksiz fotoğrafları hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Burnunu beğenmeyip iki kere yaptıran Şoray'ın eski halleri görenleri şoke etti. İşte Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...
04.08.2022 01:52 - Son Güncelleme: 04.08.2022 01:52
Türk sinemasında "Panter Emel" olarak tanınan sinema oyuncusu Emel Yıldız ile bir film setine giden Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun teşviki ile Yeşilçam'a adım attı.
Kadir İnanır, Cüneyt Arkın gibi usta oyuncularla çalışan Şoray; Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Sultan gibi yapımlarda rol aldı.