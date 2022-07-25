Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Asya’sıydı...

Oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Devlerin Aşkı, Dönüş ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıktı.