Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Asya’sıydı...
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Devlerin Aşkı, Dönüş ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıktı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Şoray, yıllarca adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı oyuncusu, şimdi ise katıldığı bir festivalle gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları özellikle "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Türkan Şoray'ın memleketi...
25.07.2022 22:27 - Son Güncelleme: 25.07.2022 22:27
1960'larda sinema ile tanışan Türkan Şoray; Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri kabul edildi.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırıldı. İnternet kullanıcıları özellikle "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.