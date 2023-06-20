Yeşilçam'ın Sezercik'iydi, hapiste olduğu ortaya çıktı! Sezer İnanoğlu'nun annesi Aysel İnanoğlu kahroldu, itiraf etti: "Benim yüzümden..."
Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Hapse giren Sezer İnanoğlu'nun annesi Aysel İnanoğlu kahroldu, itirafıyla dikkat çekti. 1967 yılında İstanbul'da doğdu Sezer İnanoğlu... Babası üretimci Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu'dur. 1970'lerde kendi ismiyle özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla hafızalara kazındı, üstelik oyuncu İlker İnanoğlu'nun da kuzeni Sezer İnanoğlu... Başı dertten kurtulmayan Sezer İnanoğlu, dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha önce farklı suçlarla hakim karşısına çıkan Sezer İnanoğlu'nun sahte senetle yargılandığı davada hapis cezasının onandığı ve 1 haftadır cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Sezer İnanoğlu'nun annesi, oğlunun kendisinin yüzünden hapse girdiğini söyledi. İşte suç dosyası kabarık olan ve son olarak 8 sene hapis cezası alan Sezer İnanoğlu'nun annesi Aysel İnanoğlu'nun açıklamaları...
Yeşilçam'ın Sezercik'iydi... Bir döneme damgasını vuran çocuk oyuncu Sezer İnanoğlu'nun hapiste olduğu ortaya çıktı! Sezer İnanoğlu'nun annesi Aysel İnanoğlu oğlunun hapiste olmasıyla ,ilgili itirafıyla gündeme bomba gibi düştü.
4'üncü kez evlenen Sezer İnanoğlu bu kez çocukluk aşkı olan mimar Seyhan Eyiçalış'la hayatını birleştirmişti.
Seyhan Eyiçalış, evlilik hikayesini, "Çok mutlu olduklarını dile getiren Seyhan Eyiçalış, "2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana 'hep seninle evleneceğiz' derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatrını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım'la birlikte Türk örf âdetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer'i çok seviyorum. Benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz" sözleriyle anlatmıştı.
Mutlu günler geçiren Sezer İnanoğlu yine adliyelik oldu! 2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı'ndan, 2018'de eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan İnanoğlu, şimdi de dolandırıcılıktan yargılandı.
Yeşilçam'daki birçok filmde 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer İnanoğlu'nun annesine ait bir davadan dolayı cezaevine girdi. 1 hafta önce hapse giren oyuncunun annesi Aysel İnanoğlu ise yaşananların ardından usta gazeteci Savaş Kalafat'a konuştu.