Yeşilçam'ın efsane ismi Şener Şen'in denize sıfır gizli cenneti hayran bıraktı! İşte soluğu Datça'da alan Şener Şen'in evi...
Yeşilçam'ın sevilen ismi Şener Şen soluğu Datça'da aldı! Corona virüsü atlattıktan sonra kendisini İstanbul'u terk eden Şener Şen, mutfak alışverişi için bisikletine binerek çarşıya indiği sırada gazeteciler tarafından görüntülendi. 80 yaşındaki Yeşilçam'ın usta isminin bisikleti bozulunca, esnaf seferber oldu. "Siz buranın en boş zamanında neden geldiniz?" diyen Şen, "Burası en kesat yer. Bodrum'a gidin" diyerek, gazetecilere takıldı. Ardından denize sıfır olan evinin yolunu tutan Şener Şen'in gizli cenneti hayran bıraktı.
ŞENER ŞEN'İN GİZLİ CENNETİ
Yeşilçam'ın sevilen ismi Şener Şen'in denize sıfır gizli cenneti hayran bıraktı! Koronavirüsü atlatan Şener Şen, soluğu Datça'daki evinde aldı. Mutfak alışverişi için bisikletine binerek çarşıya inen 80 yaşındaki aktörün bisikletinin park ayaklığı bozulunca, esnaf seferber oldu.
"BENDE SİZLİK MALZEME YOK"
Şen, "Bu nasıl meslek, sizleri merak ediyorum" şeklinde konuştu. Muhabirlerin "Uzun zamandır buralardayız sizinle karşılaşmadık" sözleri üzerine usta sanatçı, "İyi olmuş" karşılığını verip tebessüm ettirdi.Görüntülenmekten hoşlanmadığını söyleyen Şener Şen, "Medyada görünmek isteyen görünüyor zaten. Bende sizlik malzeme yok" dedi. Usta oyuncu, "Şener Şen'i kim merak eder? Filmleri görüyorlar yeter. 80'e gelmiş adamız. Bizim artık paparazzilik halimiz mi var?" ifadelerini kullandı.
"BURASI KESAT, BODRUM'A GİDİN"
"Siz buranın en boş zamanında neden geldiniz?" diyen Şen, "Burası en kesat yer. Bodrum'a gidin" diyerek, gazetecilere takıldı. Sağlık durumu hakkında yöneltilen soruya sanatçı, "Görünüm şu an itibarıyla fena değil. Beş dakika sonra tırın altında kalabilirim" şeklinde konuştu. "Sinema filmi yapmak istiyor musunuz?" sorusuna Şener Şen, "Bir şey yok. Gelirse neden yapmayayım? Beni ilgilendiren konu iyi proje" yanıtını verdi.